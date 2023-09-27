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Оценивайте реальность адекватно. Подоляк раскритиковал "усталость" от войны в западных СМИ

Среда 27 сентября 2023 12:10
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Оценивайте реальность адекватно. Подоляк раскритиковал "усталость" от войны в западных СМИ Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Мировые СМИ избегают достойных заголовков на фоне достижений наших воинов и продолжают запускать в программу сюжеты о якобы "усталости" Запада от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, вместо того, чтобы избегать общего редакционного нарратива и рассказывать об "усталости" Запада от Украины, мировые СМИ могли бы обратить внимание на более достойные заголовки, как, например:

  • "Украина разблокировала небо над Крымом";
  • "Российскому доминированию в Черном море, похоже, приходит конец с демилитаризацией Черноморского флота";
  • "ПТРК с кассетными боеголовками будут представлять значительную угрозу для российских войск на юге Украины";
  • "Уничтожение самолета на правительственном аэродроме под Москвой демонстрирует абсолютную беззащитность #России перед лицом боевиков".

"А тем временем Украинские защитники продолжают молотить российские войска, отстаивая демократию и свободу, возвращая безопасность и стабильность в наш мир. Поэтому, оценивайте реальность адекватно... и верьте в Украину", - добавил советник главы Офиса президента.

"Усталость" от войны

Рассказы о якобы "усталости" Запада от войны, являются одними из самых любимых нарративов российской пропаганды. В конце концов, этот тезис регулярно развенчивают западные официальные лица, а помощь Украине только усиливается.

Например, недавно в интервью CNN министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что на Западе нет ощущения усталости от войны, поскольку большинство немцев и европейцев понимают, что на месте украинцев могли быть они.

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