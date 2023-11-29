Кулеба: в НАТО нет усталости от войны России против Украины, помощь увеличится
Министры иностранных дел стран НАТО заверили, что их государства не устали от войны России против Украины. Помощь нашим военным будет увеличена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Глава МИД Украины после заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел рассказал, что сегодня одного из участников спросили журналисты, есть ли усталость от войны в Украине. В ответ он заверил, что такой усталости нет.
"Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытой дверью я услышал и все это услышали и отметили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категоричное "да" продолжению и увеличению поддержки Украины", - подчеркнул Кулеба.
Министр уточнил, что его коллеги не просто констатировали это, а реально подтверждали, что помощь Украине не только увеличится, но и продолжится. Это "было лучше, чем ожидалось", добавил глава МИД.
"Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и ее не может быть. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал", - завил Кулеба.
"Усталость от войны в Украине"
Напомним, недавно российские пранкеры смогли дозвониться премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Она пожаловалась им, что в странах Запада есть усталость от войны России против Украины.
Она добавляла, что конфликт может затянуться на долгие годы, поскольку контрнаступление украинских защитников якобы идет не так, как ожидалось.
В то же время советник руководителя ОП Михаил Подоляк раскритиковал западные СМИ, которые продолжают запускать в программу сюжеты об усталости от войны.
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