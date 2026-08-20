Пулемет уничтожил крылатую ракету РФ: пограничники показали первые фото

"Пограничники сбили крылатую ракету из пулемета", - сказано в сообщении ГПСУ.

По словам пограничников, успешный перехват вражеской цели произошел в Киевской области.

Это удалось сделать одной из мобильных огневых групп. Как оказалось, защитники уничтожили крылатую ракету, которая летела непосредственно на Киев.

Еще одна крылатая ракета РФ не смогла прорваться на Киев 20 августа (Фото: DPSUkr)

В Государственной пограничной службе также подчеркнули, что она не нанесла никакого вреда мирному населению Украины, жилью людей или их имуществу.

Еще одна крылатая ракета РФ не смогла прорваться на Киев 20 августа (Фото: DPSUkr)

"Сбитая цель упала за пределами населенных пунктов", - уточнили пограничники.

Еще одна крылатая ракета РФ не смогла прорваться на Киев 20 августа (Фото: DPSUkr)

Кстати, в минувшую ночь российские захватчики использовали для атаки на Украину ракеты и дроны разных типов.

Еще одна крылатая ракета РФ не смогла прорваться на Киев 20 августа (Фото: DPSUkr)

Утром Воздушные силы ВСУ подтвердили, что ПВО смогла обезвредить 186 вражеских целей, в том числе 39 ракет.

Также стало известно, что ночью 20 августа главными целями противника были Киев и область.

Согласно последним данным, эта атака РФ оборвала жизни уже 14 гражданских.