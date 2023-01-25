ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЮАР присоединится к учениям России и Китая. США обеспокоены

Новина українською →
В мире, Среда 25 января 2023 21:26
ЮАР присоединится к учениям России и Китая. США обеспокоены Фото: совместные военно-морские учения запланировали Россия, Китай и ЮАР (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

США обеспокоены проведением военно-морских "игр" России, Китая и Южно-Африканской Республики в годовщину вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В следующем месяце, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, Южная Африка должна принять российские и китайские силы для совместных военно-морских учений. Время проведения учений не только обусловило беспокойство США, но и поставило Южно-Африканскую Республику перед дипломатическим вызовом.

Однако, по данным издания, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор отклонила критику по поводу угрозы этих военных учений, заявив, что это просто "учения с друзьями". А Национальные силы обороны ЮАР сообщили, что учения Mosi II будут проведены с 17 по 27 февраля у побережья Индийского океана для обмена "оперативными навыками и знаниями".

"Мы обеспокоены планом Южной Африки провести совместные военно-морские учения с Россией и Китаем в феврале, несмотря на то, что Москва продолжает свою жестокую и незаконную агрессивную войну против Украины", - сказал спикер посольства США в ЮАР Дэвид Фельдманн.

Все три страны, участвующие в учениях, являются членами БРИКС, как ранее заявлялось, - партнерства пяти наиболее быстрорастущих экономик развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. CBS News отмечает, что это не военный альянс, как НАТО, но уже много лет ведутся разговоры о возможных военно-морских учениях БРИКС. Подобные учения между теми же тремя странами уже были проведены в октябре 2019 года в Кейптауне.

"Южно-Африканская Республика рассматривает учения Mosi II как возможность внести свой вклад в дальнейшее укрепление связей, существующих между Южной Африкой, Россией и Китаем", - говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Официальный представитель оборонного ведомства уточнил, что запланирован ряд военно-морских мероприятий, включающий поисково-спасательные работы, стрельбу, защиту сил и обучение противовоздушной обороны.

CBS News напоминает, что Южная Африка воздержалась от предыдущих голосований ООН по резолюциям, осуждающим вторжение России в Украину, решив представить себя в качестве нейтральной стороны в войне, несмотря на значительное давление со стороны Украины и ее западных партнеров. При этом представители Международной кризисной группы констатировали, что ЮАР установила для себя собственный курс и демонстрирует России, что та все еще имеет друзей в мире. Крупнейшая оппозиционная партия страны - Демократический альянс - назвала учения "бессмысленными", а парламентарий Кобус Маре добавил, что хотя правительство страны заявило о своем нейтралитете, это лишь еще один из многих инцидентов, когда провластная партия АНК явно проявляет приверженность России.

В то же время, в ЮАР 24 января прибыла министр финансов США Джанет Йеллен, которая намерена обсудить, в частности, энергетический кризис в стране.

"Мы продолжаем расширять и углублять наши отношения с Южной Африкой, работая в сферах, вызывающих наибольшее беспокойство наших граждан - расширение торговли, обеспечение справедливого энергетического перехода и сотрудничество в области глобального здоровья для спасения жизней", - подчеркнул Фельдманн из посольства США.

При этом CBS News отмечает, что накануне ЮАР посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а на прошлой неделе - новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

На днях РБК-Украина сообщало, что посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд следует в Африку в рамках большого поворота Администрации президента США Джо Байдена ко второму по величине континенту мира.

Кроме того, мы писали, что группа "Вагнера" зарабатывает на приисках в Африке для финансирования войны в Украине.

Напомним, что война России против Украины особенно сильно бьет по странам Африки, усложняя проблемы с продовольственной безопасностью и возлагая ненадлежащее бремя на экономику континента, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай
NEWS
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж