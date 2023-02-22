У Кулебы спрогнозировали, когда решится вопрос о передаче Украине самолетов

"Я могу дать прогноз. Думаю, что мы в течение следующих месяцев этот вопрос (самолетов - ред.) решим. Здесь речь идет не только о военных моментах и обучении пилотов, здесь сугубо практические моменты должны быть учтены, а также есть некоторые деликатные внутриполитические вопросы, как с ракетами большей дальности", - заявил Мельник.

По его словам, сейчас важно подготовить жителей в этих государствах, которые потенциально могут передать Украине самолеты, чтобы обычные люди поддержали возможные решения о поставках.

"Я очень верю, что это вопрос очень быстрого времени. Мы говорим не о неделях, конечно, но о месяцах", - добавил чиновник.