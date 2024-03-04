Кулеба обратил внимание Польши на дестабилизирующий импорт зерна из России в ЕС

Кулеба рассказал, что поблагодарил польского коллегу за отстаивание важнейших решений по Украине в Конгрессе США.

Также министры обсудили недавний спецсаммит в Париже. Кулеба приветствовал начало дискуссии об усилении поддержки Украины и подчеркнул важность принятия решительных мер без промедления.

По словам главы украинского МИД, он с польским коллегой сосредоточился на способах увеличить доставку оружия в Украину. Особое внимание нужно уделить артиллерийским боеприпасам и фронтовой противовоздушной обороне, чтобы защитить военных от авиации и беспилотников.

Кулеба поблагодарил Польшу за бесперебойные поставки оружия и гуманитарной помощи через границу.

"Я также подчеркнул, что важно уделять больше внимания дестабилизирующему влиянию импорта российского зерна на европейский рынок", - добавил министр.

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Он отметил, что Евросоюз должен ввести комплексные санкции против подобных поставок сельхозпродукции из России и Беларуси.

Также Туск уточнил, что хочет предложить польскому Сейму проект резолюции с призывом к Еврокомиссии по данному вопросу.