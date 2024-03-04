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Кулеба обратил внимание Польши на дестабилизирующий импорт зерна из России в ЕС

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Одной из тем обсуждений стал импорт российского зерна на европейский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter.

Кулеба рассказал, что поблагодарил польского коллегу за отстаивание важнейших решений по Украине в Конгрессе США. 

Также министры обсудили недавний спецсаммит в Париже. Кулеба приветствовал начало дискуссии об усилении поддержки Украины и подчеркнул важность принятия решительных мер без промедления. 

По словам главы украинского МИД, он с польским коллегой сосредоточился на способах увеличить доставку оружия в Украину. Особое внимание нужно уделить артиллерийским боеприпасам и фронтовой противовоздушной обороне, чтобы защитить военных от авиации и беспилотников. 

Кулеба поблагодарил Польшу за бесперебойные поставки оружия и гуманитарной помощи через границу. 

"Я также подчеркнул, что важно уделять больше внимания дестабилизирующему влиянию импорта российского зерна на европейский рынок", - добавил министр. 

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок

Он отметил, что Евросоюз должен ввести комплексные санкции против подобных поставок сельхозпродукции из России и Беларуси.

Также Туск уточнил, что хочет предложить польскому Сейму проект резолюции с призывом к Еврокомиссии по данному вопросу.

 

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияПольшаДмитрий КулебаМИД Польши