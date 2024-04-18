Кулеба встретился со Столтенбергом: поблагодарил за предложение создать фонд НАТО для Украины

Фонд НАТО для Украины

Напомним, 2 апреля Bloomberg написало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для помощи Украине, который будет действовать пять лет.

Как уточняло издание, такое решение может быть принято на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

В свою очередь сам Столтенберг, комментируя слухи в СМИ, отказался раскрывать детали и заявил лишь о том, что Украине "нужно больше денег".

В то же время, соответствующее решение требует консенсуса среди всех членов НАТО. По словам главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшава поддерживает соответствующий план. Тем временем, его немецкая коллега Анналена Бербок имеет скептическое отношение к плану и также высказалась относительно "дублирования".

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус, реагируя на инициативу, сказал, что в рамках фонда следует учитывать национальные взносы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.