RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба встретился со Столтенбергом: поблагодарил за предложение создать фонд НАТО для Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 18 апреля, провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Италии на полях саммита G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) украинского министра.

Кулеба поблагодарил Столтенберга и союзников по НАТО за поддержку Украины, в частности, относительно дополнительных систем Patriot, а также призвал к быстрым действиям по защите украинцев от российского воздушного террора.

"Я приветствовал тот факт, что для Комплексного пакета помощи было собрано 500 миллионов долларов. Также приветствовал амбициозный 5-летний план генерального секретаря по поддержке Украины на сумму 100 млрд долларов", - написал министр.

Фонд НАТО для Украины

Напомним, 2 апреля Bloomberg написало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для помощи Украине, который будет действовать пять лет.

Как уточняло издание, такое решение может быть принято на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

В свою очередь сам Столтенберг, комментируя слухи в СМИ, отказался раскрывать детали и заявил лишь о том, что Украине "нужно больше денег".

В то же время, соответствующее решение требует консенсуса среди всех членов НАТО. По словам главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшава поддерживает соответствующий план. Тем временем, его немецкая коллега Анналена Бербок имеет скептическое отношение к плану и также высказалась относительно "дублирования".

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус, реагируя на инициативу, сказал, что в рамках фонда следует учитывать национальные взносы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий КулебаЙенс СтолтенбергНАТОВоенная помощьПВОПомощь Украине