Вступление в НАТО без ПДЧ: Чернев разъяснил, в чем преимущество для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егора Чернева в эфире телемарафона.

"Основное отличие в том, что мы оставляем за скобками излишнюю бюрократию. То есть, ПДЧ - это такой бюрократический процесс, который может затянуться на годы. Некоторые страны выполняли ПДЧ десять, а то и двенадцать лет. У нас нет столько времени", - отметил Чернев.

По его словам, Украина предложила НАТО создать конкретный перечень реформ и индикаторы их выполнения, которые необходимы для интеграции нашей страны.

Саммит НАТО

Напомним, сегодня, 11 июля, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. В его ходе союзники поддержали вступление нашей страны в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь нашей страны в НАТО будет состоять из одного шага, а не из двух.

Также наша страна ожидала получить на саммите приглашение в Альянс, но этого не произошло. Страны Альянса решили, что приглашение возможно только при выполнении отдельных условий.

Более детально о том, что такое ПДЧ и почему отмена его выполнения важна для Украины, - в материале РБК-Украина.