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Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну, - Кулеба

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Брюссель, Четвер 07 квітня 2022 16:53
Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

У рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Брюсселі.

"Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", - зазначив він.

За його словами, у Росії є свій план, в України - свій, і результат цієї битви вирішиться на поля бою.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович засумнівався, що російські війська матимуть змогу оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, оскільки в цьому районі складається несприятлива ситуація для противника.

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