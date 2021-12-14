RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба про заяву Бербок по "Північному потоку-2": налаштовує на обережний оптимізм

Автор: Анастасія Рокитна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву своєї німецької колеги Анналени Бербок про "Північний потік-2". Її заяви, за словами міністра, налаштовують на "обережний оптимізм".

Про це Кулеба заявив журналістам, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"І те, що вчора прозвучало публічно від міністра закордонних справ Німеччини (про "Північний потік-2", - ред.), і те що ми обговорювали в телефонній розмові, налаштовує мене на обережний оптимізм", - заявив Кулеба.

За його словами, є чітке розуміння і рівня загрози, яку представляє Росія і її ескалація щодо України, і безумовно розуміння ризиків, які несе газопровід.

Кулеба і Бербок погодилися, що застосування "не тільки букви, а й духу" Третього енергопакету до "Північного потоку-2" є абсолютно необхідним, додав міністр.

Нагадаємо, Кулеба обговорив з новою главою МЗС Німеччини Донбас і "Північний потік-2".

Раніше Бербок заявила, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" припинена, оскільки він не відповідає нормам Євросоюзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаГерманияПівнічний потік-2