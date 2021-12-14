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Кулеба о заявлении Бербок по "Северному потоку-2": настраивает на осторожный оптимизм

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление своей германской коллеги Анналены Бербок о "Северном потоке-2". Ее заявления, по словам министра, настраивают на "осторожный оптимизм".

Об этом Кулеба заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"И то, что вчера прозвучало публично от министра иностранных дел Германии (о "Северном потоке-2", - ред.), и то что мы обсуждали в телефонном разговоре, настраивает меня на осторожный оптимизм", - заявил Кулеба.

По его словам, есть четкое понимание и уровня угрозы, которую представляет Россия и ее эскалация насчет Украины, и безусловно понимание рисков, которые несет газопровод.

Кулеба и Бербок согласились, что применение "не только буквы, но и духа" третьего энергопакета к "Северному потоку-2" является абсолютно необходимым, добавил министр.

Напомним, Кулеба обсудил с новой главой МИД Германии Донбасс и "Северный поток-2".

Ранее Бербок заявила, что сертификация газопровода "Северный поток-2" приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Евросоюза.

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Дмитрий КулебаГерманияСеверный поток-2