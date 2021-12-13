Кулеба обговорив з новою главою МЗС Німеччини Донбас і "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок "Північний потік-2" і Донбас. Вони також обговорили зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

Зазначається, що під час телефонної розмови Кулеба розповів Бербок про ситуацію на кордоні України та тимчасово окуповані території. Міністр високо оцінив наявність у коаліційній угоді нового уряду Німеччини щодо відновлення миру в Україні.

"Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед у рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з питань безпеки. Упевнені, що повне втілення принципу "спочатку безпека" дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині мінських домовленостей", - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що Україна виступає за дієву роботу нормандського формату як важливого майданчика для переговорів. Міністр відзначив зусилля Німеччини та Франції, які докладають зусиль для повернення Росії у переговорний процес.

Кулеба наголосив на незмінній позиції Києва: "Ніякі рішення про Україну не можуть прийматися без України".

Бербок своєю чергою запевнила Кулебу у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також готовності до спільної роботи із зрушення з місця переговорів у нормандському форматі.

"Північний потік-2" та енергетична безпека України

У ході бесіди сторони порушили питання про "Північний потік-2" та енергетичну безпеку України та Європи. Кулеба подякував Бербоку за чітку позицію щодо російського газопроводу.

Міністри погодилися, що до "Північного потоку-2" має застосовуватись європейське енергетичне законодавство. Вони також обговорили зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Наприкінці розмови Куліба запросив Бербок відвідати Україну наступного року.