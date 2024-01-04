Кулеба заявил, что он уверен в помощи Запада и у него нет "плана Б"

Дмитрий Кулеба уверен в поддержке военной помощи Запада Украине и альтернативы этому нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

На вопрос о том, что будет делать Украина, если не получит от западных стран достаточно оружия, Дмитрий Кулеба ответил, что у Украины нет альтернативы военной помощи Запада. Он заявил, что Украина будет продолжать бороться, даже если у нее не будет всего необходимого оружия.

Кулеба также подчеркнул, что военная помощь Украине является инвестицией в безопасность НАТО и процветание США.

"Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО, то, что дается Украине - не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", - сказал Кулеба в интервью.

Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия победит в Украине, "другие лидеры во всем мире будут искушены пойти по следам России". Это приведет к росту нестабильности и напряженности во всем мире. Кулеба также предупредил, что если Россия добьется успеха в Украине, она может решиться напасть на другие страны НАТО.

"Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может добиться успеха в Украине, совершают огромную ошибку и должны сменить работу", - сказал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что если Запад прекратит помогать Украине - "цена всего будет намного выше".

"Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", - отметил Кулеба.

Военная помощь Украине

Ранее мы писали, что у США больше не осталось средств для предоставления военной помощи Украине.

Также мы сообщали, что в Бундестаге призвали правительство Германии одобрить поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus, на фоне ракетных ударов России.