В Германии снова призвали передать Украине ракеты Taurus

На фоне усиления массированных воздушных ударов России по Украине, в Бундестаге в очередной раз призвали правительство ФРГ одобрить поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus.

"Украине необходимо больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus должны начать передавать немедленно, чтобы окончательно усложнить российскую логистику", - заявила председатель комитета немецкого Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

По ее словам, данное Германией обязательство поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если ФРГ с союзниками "значительно сильнее" не будут поддерживать Киев. Это касается и европейской коалиции по поставке истребителей F-16, которая должна "гораздо быстрее набирать обороты", сказала Штрак-Циммерманн.

На прошлой неделе, после предыдущего массированного удара, с подобным призывом выступал и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который предлагал выдвинуть России "Taurus-ультиматум".

Член комитета Бундестага по обороне из партии "Союз-90"/"Зеленые" Сара Нанни отметила, что немецкая поддержка Украины столкнулась с проблемами при планировании из-за напряженных дебатов по бюджету. Сейчас Украина остро нуждается в боеприпасах для артиллерии, ракет Taurus и запчастей для поставленной ФРГ тяжелой техники, отметила Нанни.

Блок ХДС/ХСС также намерен возобновить свои требования по поставкам Украине ракет большой дальности. Список требований блока, среди которых будет и увеличение военной помощи Киеву, в ХДС/ХСС намерены принять на своем съезде в начале января.

Массированный удар России по Украине

Во вторник, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различной номенклатуры.

Вблизи столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности было поражено 10 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", которые запускали с самолетов МиГ-31К. В общем украинские защитники уничтожили 72 ракеты.

Добавим, что Украина уже несколько месяцев обращается к Германии о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных бить на расстояние до 500 км.

Германия еще не определилась в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Одной из причин отказа называется тот факт, что Берлин якобы боится прямой конфронтации с Россией.

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