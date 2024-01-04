Кулеба заявив, що він впевнений у допомозі Заходу і не має "плану Б"

Дмитро Кулеба впевнений у підтримці військової допомоги Заходу Україні та альтернативи цьому немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На питання про те, що робитиме Україна, якщо не отримає від західних країн достатньо зброї, Дмитро Кулеба відповів, що Україна не має альтернативи військової допомоги Заходу. Він заявив, що Україна продовжуватиме боротися, навіть якщо в неї не буде всієї необхідної зброї.

Кулеба також наголосив, що військова допомога Україні є інвестицією у безпеку НАТО та процвітання США.

"Україна завжди боротиметься з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек НАТО, те, що дається Україні - не благодійність. Це інвестиція на захист НАТО, а також на захист процвітання американського народу", - сказав Кулеба в інтерв'ю.

Дмитро Кулеба заявив, що якщо Росія переможе в Україні, "інші лідери у всьому світі будуть спокушені піти слідами Росії". Це призведе до зростання нестабільності та напруженості в усьому світі. Кулеба також попередив, що якщо Росія досягне успіху в Україні, вона може зважитися напасти на інші країни НАТО.

"Ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не зважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що він може досягти успіху в Україні, роблять величезну помилку і мають змінити роботу", - сказав Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ зазначив, що якщо Захід припинить допомагати Україні - "ціна всього буде набагато вищою".

"Тому яка б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А", і ми його втілимо", - зазначив Кулеба.

Військова допомога Україні

Раніше ми писали, що у США більше не залишилося коштів для надання військової допомоги Україні.

Також ми повідомляли, що у Бундестазі закликали уряд Німеччини схвалити постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus, на тлі ракетних ударів Росії.