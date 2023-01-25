Кулеба призвал владельцев танков Leopard присоединиться к коалиции и предоставить их Украине
Украина призывает всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, передать их для нужд Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Так образуется танковая коалиция. Все сомневающиеся, что такое может произойти, теперь видят: для Украины и партнеров невозможно - это ничто", - говорится в сообщении.
Кулеба призвал всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить как можно больше из них.
"Сейчас они свободны", – добавил министр.
Напомним, Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard2 . Берлин также предоставил союзникам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.
Испания готова передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства после того, как Берлин согласился на их поставку и заявил, что союзники по НАТО могут сделать то же самое.
В Минобороны Польши заявили, что партнеры могут легко собрать сотню танков для передачи Украине
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