Кулеба закликав власників танків Leopard приєднатися до коаліції та надати їх Україні
Україна закликає всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, передати їх для потреб Збройним силам України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
"Так утворюється танкова коаліція. Усі, хто сумнівався, що таке може статися, тепер бачать: для України та партнерів неможливе - це ніщо", - йдеться у повідомленні.
Кулеба закликав всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати якомога більше їх.
"Зараз вони вільні", - додав міністр.
Нагадаємо, Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2. Берлін також надав союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.
Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва після того, як Берлін погодився на їх постачання та заявив, що союзники по НАТО можуть зробити те саме.
У Міноборони Польщі заявили, що партнери можуть легко зібрати сотню танків для передачі Україні
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