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Кулеба закликав власників танків Leopard приєднатися до коаліції та надати їх Україні

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Україна, Середа 25 січня 2023 16:54
Кулеба закликав власників танків Leopard приєднатися до коаліції та надати їх Україні Фото: очільник МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна закликає всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, передати їх для потреб Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Так утворюється танкова коаліція. Усі, хто сумнівався, що таке може статися, тепер бачать: для України та партнерів неможливе - це ніщо", - йдеться у повідомленні.

Кулеба закликав всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати якомога більше їх.

"Зараз вони вільні", - додав міністр.

Нагадаємо, Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2. Берлін також надав союзникам необхідний дозвіл на постачання власних Leopard Україні.

Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва після того, як Берлін погодився на їх постачання та заявив, що союзники по НАТО можуть зробити те саме.

У Міноборони Польщі заявили, що партнери можуть легко зібрати сотню танків для передачі Україні

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