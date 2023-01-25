Испания официально подтвердила намерение передать Украине танки Leopard

Испания готова передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства после того, как Берлин согласился на их поставку и заявил, что союзники по НАТО могут сделать то же самое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариту Роблес, которую цитирует Reuters.

Она отметила, что Мадрид будет действовать в координации со своими западными союзниками, чтобы помочь Украине отразить вторжение России.

"Испания готова, в рамках этой координации, работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку Leopard 2 , обучение по использованию этих танков, а также помощь в их содержании", - заявила Роблес.

В свою очередь Reuters со ссылкой на аналитиков добавляет, что Испания имеет 108 танков Leopard 2A4 (которые являются стандартной моделью для многих европейских стран, и на которых украинские танкисты могут проходить стандартную подготовку).

Указано, что около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

Источник, осведомленный по этому вопросу, сообщил Reuters, что Испания уже оценила потребности в капитальном ремонте машин, Германия и Украина согласились со стоимостью, уплаченной из специального фонда, и что танки могут быть приведены в боевую готовность в течение двух месяцев.

Издание добавляет, что танки могут быть перевезены по суше через всю Европу бортовыми грузовиками на что может уйти около недели.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Испания через месяц может отремонтировать танки Leopard для их отправки в Украину.

Сегодня журналисты также сообщили, что Испания готова присоединиться к танковому альянсу с Leopard 2 для Украины и Мадрид может поставить Киеву 53 танка немецкого образца.

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