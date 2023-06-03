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Кулеба призвал партнеров побыстрее вводить санкции против производителей дронов и ракет РФ

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Украине придется просить объяснения у некоторых стран, почему они не хотят применять санкции против российских компаний, производящих дроны и ракеты, которыми РФ обстреливает наше государство.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду.

Глава МИД сообщил, что Украина передала государствам-партнерам перечень из 36 компаний военно-промышленного комплекса РФ, причастных к производству воздушных средств поражения, и просила ввести ограничения по ним.

Однако, по словам Кулебы, под санкции попала только малая часть компаний. Несмотря на то, что Украина до сих пор сталкивается с непрерывными атаками дронов и ракет со стороны Российской Федерации, а люди чуть ли не каждый день не могут спать из-за воздушных тревог.

"Пусть тогда коллеги объясняют публично своим гражданам, гражданам Украины, в чем проблема применить санкции против клепающего ракеты российского завода, которыми убивают украинцев? Интересно будет услышать, какие бизнес-интересы и политические интересы находятся под угрозой от введения санкций против российских предприятий, которые производят ракеты и дроны" - отметил глава МИД.

Санкции против России

Лидеры стран Большой семерки (G7) во время саммита в Хиросиме подтвердили свою преданность санкциям против РФ, в частности, они ограничат экспорт промышленного оборудования, инструментов и технологий, полезных для военных действий России, а также ее доходы от торговли металлами и алмазами.

Также Европейский союз готовит 11-й пакет санкций против России, который направлен на борьбу с обходом действующих ограничений.

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Российская ФедерацияДмитрий Кулеба