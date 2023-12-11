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Кулеба задекларировал 1,3 млн гривен дохода за прошлый год

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские чиновники начали подавать декларации о доходах после того, как норма была возвращена в законодательство. С 10 декабря документы доступны в свободном доступе в Едином государственном реестре деклараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр.

В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал за 2022 год 1,337 млн. гривен доходов, из которых 1,249 млн гривен - зарплата. Также министр указал 316 тысяч гривен на банковских счетах и 42 тысячи евро наличными.

Кулеба владеет квартирой (52,9 кв. м) в Киеве и совместно с женой и дочерью еще одной квартирой (125,7 кв. м) в Киеве. Его жена владеет автомобилем Tesla Model 3 2021 года выпуска.

Открытый доступ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с 10 декабря открыло публичный доступ к реестру деклараций. При этом отмечается, что если в реестре не удалось найти определенного лица, то это означает, что к нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

Электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Затем по требованию ЕС и МВФ норму вернули. Однако Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки об открытии реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

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Дмитрий КулебаДекларации о доходах