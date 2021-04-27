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Кулеба про висилку дипломатів з Росії: Україна завжди діятимеме на основі принципу взаємності

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 22:29
Кулеба про висилку дипломатів з Росії: Україна завжди діятимеме на основі принципу взаємності Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що українська сторона відповідатиме Росії на висилку своїх дипломатів. У цьому питанні будуть дотримуватися принципу взаємності.

Про це Кулеба заявив в коментарі "Радіо Свобода".

Міністр наголосив, що Росія перша запустила цей процес після того, як вислала українського консула з Санкт-Петербурга.

"Ми вигнали у відповідь їхнього співробітника посольства. Тепер вони вирішили, що їм теж треба вигнати когось з нашого посольства, вигнали з нашого посольства. І ми для симетрії вигнали їхнього консула. Я не знаю, чого вони там добиваються, якісь влаштовують шоу. Але ми завжди діятимемо на основі принципу взаємності", – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня.

Раніше повідомлялося, що Україна скоротила кількість своїх дипломатів в Росіїї з початку військової агресії у 2014 році майже вдвічі. Зараз їхня кількість становить 37 людей.

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