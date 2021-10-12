Кремль про зустріч Путіна з Зеленським: порядок денний відрізнятиметься від нормандського формату

Порядок можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським буде відрізнятися від порядку саміту "нормандської четвірки". Сторони не обмежуватимуться мінським комплексом заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ні, це не одне і те ж саме. Тут (в рамках "нормандської четвірки", - ред.) порядок денний абсолютно зрозумілий, він окреслений мінським комплексом заходів, навколо якого ведеться робота", - відповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на питання про те, чи буде на зустрічі лідерів України і РФ обговорюватися нормандський порядок денний.

Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що на сьогодні в Кремлі не бачать перспективи зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Оскільки, з точки зору Москви,"модальності не змінюються".

Крім того, у Путіна виключають, що на такій зустрічі буде піднята тема окупованого Криму.