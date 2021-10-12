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Кремль про зустріч Путіна з Зеленським: порядок денний відрізнятиметься від нормандського формату

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Москва, Вівторок 12 жовтня 2021 13:36
Кремль про зустріч Путіна з Зеленським: порядок денний відрізнятиметься від нормандського формату Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Порядок можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським буде відрізнятися від порядку саміту "нормандської четвірки". Сторони не обмежуватимуться мінським комплексом заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ні, це не одне і те ж саме. Тут (в рамках "нормандської четвірки", - ред.) порядок денний абсолютно зрозумілий, він окреслений мінським комплексом заходів, навколо якого ведеться робота", - відповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на питання про те, чи буде на зустрічі лідерів України і РФ обговорюватися нормандський порядок денний.

Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що на сьогодні в Кремлі не бачать перспективи зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Оскільки, з точки зору Москви,"модальності не змінюються".

Крім того, у Путіна виключають, що на такій зустрічі буде піднята тема окупованого Криму.

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Володимир Зеленський Володимир Путін
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