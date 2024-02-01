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ЕС, вероятно, не сможет отдать Украине прибыль от активов РФ за 2023 год, - FT

Четверг 01 февраля 2024 19:39
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ЕС, вероятно, не сможет отдать Украине прибыль от активов РФ за 2023 год, - FT Иллюстративное фото: флаг РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В 2023 году международный депозитарий Euroclear получил около 4,4 миллиарда евро процентных доходов от российских активов, замороженных из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Общий чистый процентный доход депозитария в 2023 году составил 5,5 млрд евро. Из них 4,4 млрд. евро приходится на проценты, связанные с подсанкционными активами РФ.

Чиновники ЕС рассматривают способы использования полученных от Euroclear доходов путем реинвестирования остатков наличных денег, для поддержки Украины В частности, на днях страны ЕС единогласно одобрили новые правила, направленные на облегчение этих действий.

Однако законодательство не будет применяться задним числом к поступлениям с 2023 года, а лишь к тем, которые накоплены после вступления в силу новых правил в ближайшие недели. Это означает, что доходы Euroclear в 2023 году в размере 4,4 млрд евро, вероятно, не будут отложены для Украины.

Европейская комиссия готовит дальнейшее законодательство, чтобы фактически конфисковать отложенные прибыли, а затем передавать их в фонд для Украины. Правительство Германии заявило, что считает правильным подходом арест сверхдоходов Euroclear, тогда как общий арест основных активов может иметь значительные последствия для евро.

А вот США настаивают на полном аресте суверенных активов России, а не только доходов в Euroclear, однако партнеры США в G7 относятся скептически к этому мнению.

Конфискация активов РФ в пользу Украины

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов страны-агрессора на отдельный счет.

В конце 2023 года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Такой план намерены согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.

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