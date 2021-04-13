Кулеба про можливу війну на Донбасі: ціна запобігання конфлікту нижче

Україна не хоче початку війни на Донбасі . Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ціна запобігання конфлікту нижче, ніж у самої війни.

Про це Кулеба заявив під час спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі.

"Ціна того, що ми будемо запобігати конфлікт, буде все ж таки нижче, ніж, якщо війна почнеться, а потім долати наслідки. Ми зараз будемо робити все, щоб запобігти збільшення напруги з боку Росії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, близько двох тижнів тому Росія почала стягувати війська до кордону з Україною. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

За словами Кулеби, Росія накопичує війська біля українського кордону на трьох напрямках - у Криму, на півночі і на Донбасі.

Також Кулеба заявив, що Росія в цей раз не зможе несподівано нанести удар по Україні. У випадку нової агресії ціна для РФ буде високою.

Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в РФ вважають "відповідальною" через загострення на Донбасі саме Україну.