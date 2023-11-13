Кулеба выступил перед Советом ЕС: призвал увеличить поставки оружия и не только

"Давайте отодвинем в сторону все нюансы процесса принятия политических решений и сфокусируемся на главном вопросе: что мы должны дать украинскому пехотинцу, чтобы обеспечить его успех? Ответ состоит из двух компонентов: средства выполнения работы и моральный дух", - отметил он в ходе выступления.

Министр, помимо увеличения военной помощи, призвал сократить время ее доставки. Речь идет о боевой авиации, артиллерии, реактивных системах залпового огня, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах радиоэлектронной борьбы, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и не только.

Также Кулеба отдельно напомнил о важности усиления противовоздушной обороны ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

"Мы благодарны за всю оказанную поддержку. Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создания спецфонда в рамках Европейского фонда мира в размере 20 миллиардов евро для помощи Украине. Важно также ускорить имплементацию совместного плана ЕС по предоставлению 1 миллиона артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул глава МИД.

Он поблагодарил Еврокомиссию за решение рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины. По словам Кулебы, наша страна рассчитывает на единодушную поддержку соответствующей инициативы на саммите лидеров стран ЕС в декабре.

Также министр обратился к главам МИД ЕС с призывом ускорить работу над 12 пакетом антироссийских санкций и усилить взаимодействие со странами Азии, Африки и Южной Америки в вопросе формулы мира и инициативы Grain From Ukraine.

Военная помощь Украине от ЕС

Напомним, ранее глава МИД Габриэлюс Ландсбергис перед заседанием Совета ЕС заявил о запасном плане в вопросе военной помощи Украине от блока.

Он отметил, что сейчас рассматривается инициатива, в рамках которой планируется разрешить финансирование военной помощи с участием не всех 27 стран-членов.

Такое решение могут принять в случае, если инициатива помощи в рамках Европейского фонда мира не будет поддержана.