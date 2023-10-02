Кулеба ответил на заявления о якобы расколе в поддержке Украины: не дождетесь

"Я могу ответить всем, кто пытается создать впечатление и разгоняет информацию о якобы ослаблении поддержки Украины, раскол в поддержке: не дождетесь. Какие бы ситуации ни возникали, мы всегда будем находить решение. И наибольшее ожидание Путина заключается именно в том, что Запад и мир устанут стоять на стороне Украины в этой войне. На это Россия направляет огромные ресурсы", - сказал он.

При этом Кулеба отметил, что нельзя подыгрывать в этом стране-агрессору. В то же время министр отметил, что речь идет не об Украине и ее партнерах, а именно о так называемых экспертах или журналистах, которые распространяют тезисы о якобы "ослаблении поддержки".

"Потому что есть четкое понимание, что Россия сегодня - это угроза всей Европе. В более широком смысле - всему миру. Но у нас есть единство", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в случае созыва 27 министров иностранных дел, высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и других членов Еврокомиссии на заседание в Киев речь идет не просто о символизме.

"Это не символическая поддержка. Это конкретный инструмент опровержения этих нарративов об отсутствии единства. И этот визит готовился очень долго. И все проявили политическую волю для того, чтобы быть сегодня здесь и говорить о конкретных вещах", - добавил Кулеба.

Поддержка Украины со стороны союзников

Отметим, что в последнее время стали появляться заявления о якобы ослаблении поддержки Украины на фоне широкомасштабного вторжения России.

В частности, политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО.

Так, в США одобрили временное финансирование правительства без помощи Украине. Впрочем, Кулеба заявил, что случившееся в США - это инцидент, а не система.

Кроме того, на выборах в Словакии больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо. Министр также заявил, что пока рано говорить, как это повлияет на Украину.

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