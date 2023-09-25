ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба ответил, чувствовался ли скепсис касательно помощи Украине во время встречи в Белом доме

Понедельник 25 сентября 2023 22:35
UA EN RU
Кулеба ответил, чувствовался ли скепсис касательно помощи Украине во время встречи в Белом доме Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Скептических настроений относительно продолжения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом не ощущалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Всегда можно кого-то найти с таким мнением (скептическим - ред.) Если тебе нужно написать в заметке в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что вот есть такие настроения. Ну конечно у кого-то есть такие настроения", - говорится в заявлении.

Однако Кулеба пояснил, что эти настроения не являются популярным и мейнстримными. Также он уточнил, что это скорее маргинальные мысли.

"Америка - это демократическая страна и там можно найти любое мнение, но был ли этот скепсис на встречах с конгрессменами сенаторами, был ли этот скепсис в Белом доме - нет, его не было", - сказал министр.

Визит Зеленского в США

Напомним, что свой визит в США президент Украины начал с визита в Нью-Йорк. Он сначала посетил украинских военных в клинике, где проходит лечение и реабилитация раненых.

Также Зеленский впервые с начала полномасштабной войны выступил лично на Генеральной Ассамблее ООН, принял участие в Саммите целей устойчивого развития и выступил на Совете Безопасности ООН. Кроме того, у него был ряд двусторонних встреч.

В рамках своей рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский вчера провел ряд важных встреч в Вашингтоне.

В частности, Зеленский посетил Капитолийский холм и встретился с законодателями США. После этого он провел встречу с Байденом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Соединенные Штаты Америки Белый дом Война в Украине
NEWS
Военные рассказали, как продвижение на флангах поможет освободить Бахмут
Военные рассказали, как продвижение на флангах поможет освободить Бахмут
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя