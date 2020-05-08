Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить передумов інтеграції окупованого Донбасу до Росії. Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua.

Зокрема, він прокоментував підготовлені зміни до конституції Росії, які дозволяють їй приєднувати раніше окуповані території.

"Я не бачу, щоб Росія йшла шляхом інтеграції Донбасу. Вони хочуть, щоб це була територія України, однак питання в іншому: на яких умовах?" - зазначив Кулеба.

Він також заявив, що зміни до конституції Росії не вплинуть на статус окупованих територій.

"В даному випадку те, що відбувається з конституцією РФ, на міжнародну позицію, на позицію України щодо Криму або чогось іншого не впливає", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ готуються закріпити в конституції так зване "право регіонів України та Білорусі приєднатися до Росії". При цьому в Кремлі заявляли, що нічого не знають про це. Референдум за поправки до конституції було призначено в Росії на квітень, однак його перенесено через COVID-19.

Цього тижня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ хотів би домогтися миру на Донбасі та повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б".