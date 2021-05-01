Кулеба дорікнув партнерам: санкції могли б пригальмувати паспортизацію в ОРДЛО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув міжнародним партнерам з приводу недостатньо жорсткої реакції на російську паспортизацію на окупованому Донбасі. На його думку, санкції проти Росії могли б загальмувати цей процес.
Як заявив Кулеба, оскільки санкційного тиску не було, то Росія змогла "поставити конвеєр з роздачі паспортів" мешканцям окупованих районів Донецької та Луганської областей.
"Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко з самого початку відреагували на початок паспортизації. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би (роздачу паспортів - ред.)", - сказав він.
За словами міністра, паспортизація в ОРДЛО дозволила Росії погрожувати Україні нібито "захистом російського населення".
"А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Кремля - ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї паспортизації", - пояснив Кулеба.
Нагадаємо, нещодавно місія ЄС в Постійній раді ОБСЄ заявила про загрозу нової агресії Росії проти України через паспортизацію на Донбасі. У ЄС побоюються, що Росія може мотивувати напад "захистом російського населення".
За даними Кабміну України, щонайменше 400 тисяч мешканців окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти.
Водночас правозахисники прогнозують, що до 2024 року кількість мешканців ОРДЛО з російськими паспортами може перевищити 2 мільйони.