Кулеба дорікнув партнерам: санкції могли б пригальмувати паспортизацію в ОРДЛО

Як заявив Кулеба, оскільки санкційного тиску не було, то Росія змогла "поставити конвеєр з роздачі паспортів" мешканцям окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко з самого початку відреагували на початок паспортизації. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би (роздачу паспортів - ред.)", - сказав він.

За словами міністра, паспортизація в ОРДЛО дозволила Росії погрожувати Україні нібито "захистом російського населення".

"А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Кремля - ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї паспортизації", - пояснив Кулеба.