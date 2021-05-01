Кулеба упрекнул партнеров: санкции могли бы притормозить паспортизацию в ОРДЛО

Как заявил Кулеба, поскольку санкционного давления не было, то Россия смогла "поставить конвейер по раздаче паспортов" жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало паспортизации. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы (раздачу паспортов - ред.)", - сказал он.

По словам министра, паспортизация в ОРДЛО позволила России угрожать Украине якобы "защитой российского населения".

"А теперь мы слышим заявления Козака (представитель Кремля - ред.), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретное следствие этой паспортизации", - пояснил Кулеба.