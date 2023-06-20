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Кулеба: Украина работает прежде всего по поставкам артснарядов и бронетехники

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Поставки в Украину от стран-партнеров артиллерийских боеприпасов и бронетехники происходят постоянно, и новые партии такой военной помощи прибывают в нашу страну ежедневно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как отметил чиновник, военный и дипломатический блок команды президента Украины "сейчас работает, прежде всего, по поставкам артиллерийских боеприпасов и бронетехники".

"Соответствующие партии помощи каждый день прибывают в Украину", - заявил глава МИД.

Передача снарядов Украине от ЕС

Еще в марте страны Европейского союза согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Между тем, в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После чего премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Добавим также, что 18 июня Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон заявил о том, что будут ускорены поставки оружия в Украину для поддержки контрнаступления.

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