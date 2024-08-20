Кулеба и глава МИД Нидерландов обсудили расширение программы F-16 и усиление ПВО Украины

Во вторник, 20 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим нидерландским коллегой Каспаром Велдкампом. Они обсудили истребители F-16 и системы ПВО для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Кулеба написал в Twitter.

"Мы обсудили развитие программы F-16 для Украины, а также усилия по обеспечению дополнительной противовоздушной обороны", – написал Кулеба.

Чиновники также скоординировали дальнейшие шаги по расширению глобальной коалиции в поддержку формулы мира.

"Украина остается сосредоточенной на восстановлении справедливого и продолжительного мира. Я благодарен Нидерландам за поддержку", - подчеркнул министр.

F-16 для Украины

В июле Украина получила первые истребители F16 от Нидерландов. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что пока того количества F-16, которые уже в Украине, недостаточно, но Украина ждет дополнительных самолетов от партнеров.

Детальнее об этом, сколько истребителей нужно для закрытия неба и почему именно F-16 нуждается в Украине, - в материале РБК-Украина.

В то же время, издание The Wall Street Journal писало, что США могут расширить обучение украинских пилотов на F-16. Для этого есть несколько вариантов.

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