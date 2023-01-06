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Кулеба и Боррель обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС

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Киев, Пятница 06 января 2023 19:31
Кулеба и Боррель обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе переговоров они обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Созвонился с Жозепом Боррелем, подробно обсудил подготовку к предстоящему 3 февраля саммиту Украина-ЕС. Мы изложили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех", - написал он.

При этом Кулеба добавил, что обсудил с главой дипломатии ЕС военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

После этого разговора в ОПУ появилась информация, что саммит пройдет 3 февраля в Киеве.

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк отреагировал на возможность проведения саммита ЕС в Киеве, отметив, что после этого Россия может забыть о победе в войне против Украины на своих условиях.

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