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Кулеба: мир не развалится, если развалится Россия

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что мир не развалится, если распадется Россия. Кроме того, именно россияне развалят свою страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal.

"Вместо того чтобы думать, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора смириться с тем, что эта страна не может быть нормальным членом международного сообщества", - сказал Кулеба.

Он также заявил, что Украина не пойдет на компромисс, который оставит Крым и Донбасс в руках России.

"Я не думаю, что мир развалится, если развалится Россия. Но именно ее народ развалит свою страну, как это произошло с Российской империей", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что призывами "не допустить эскалации конфликта" отдельные лица пытаются скрыть собственное бездействие и безволие. В то же время исчезновение России является наилучшей гарантией безопасности для мира.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины