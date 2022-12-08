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Кулеба: світ не розвалиться, якщо розпадеться Росія

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що світ не розвалиться, якщо розпадеться Росія. Окрім того, саме росіяни розвалять свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Замість того, щоб думати, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства, пора змиритися з тим, що ця країна не може бути нормальним членом міжнародного співтовариства", - сказав Кулеба.

Він також заявив, що Україна не піде на компроміс, який залишить Крим і Донбас у руках Росії.

"Я не думаю, що світ розвалиться, якщо розпадеться Росія. Але саме її народ розвалить свою країну, як це сталося з Російською імперією", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що майбутня архітектура безпеки Європи має включати і окремі гарантії для Росії.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що закликами "не допустити ескалації конфлікту" окремі особи намагаються приховати власну бездіяльність та безвілля. Водночас зникнення Росії, є найліпшою гарантією безпеки для світу.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України