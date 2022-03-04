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Кулеба: є країни, готові забезпечити захист українського неба

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 22:44
Кулеба: є країни, готові забезпечити захист українського неба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є країни, які готові забезпечити захист українського неба в війні проти Росії. Але не став уточнювати, що це за країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, деякі країни НАТО можуть надати Україні літаки і засоби ППО, але не альянс як організація.

"Є такі країни, але я не буду їх називати... я взагалі вважаю, що тему того, хто і яку зброю нам поставляє, потрібно вивести з медійного простору, нехай ця робота ведеться", - зазначив Кулеба.

Він також зазначив, що Євросоюз виявився більш надійним і дієвим партнером для України, ніж НАТО.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що альянс продовжить постачати Україні засоби протиповітряної оборони.

А сьогодні в контексті безпольотної зони над Україною він заявив, що країни НАТО проти того, щоб їхні літаки знаходилися в її повітряному просторі.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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