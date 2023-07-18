Кулеба о попытке сохранить "зерновую сделку": ближайшее время будет интенсивная работа

"Мы ставим глобальную продовольственную безопасность на первое место. Провели здесь несколько бесед, в том числе с генеральным секретарем (ООН Антонио Гутерришем, - Ред.), о том, как действовать дальше", - сказал глава МИД.

Односторонний выход Москвы из Черноморской зерновой инициативы он также связал с желанием РФ наращивать собственный экспорт на мировые рынки, и отметил, что одновременно с этим Кремль поставил страны Малайзии и Африки перед угрозой столкнуться с ростом цен на продовольствие и голодом.

"Это должно прекратиться... Нам предстоит решить еще одну проблему, созданную Россией. Мы найдем выход. Так что в ближайшие часы и дни, будут очень интенсивные работы, чтобы найти решение этой огромной проблемы, которую Россия создала для мира", - сказал Кулеба.

Выход РФ из "зерновой сделки"

Напомним, Россия последние несколько месяцев отказывалась в полной мере выполнять "зерновую сделку". В частности, страна-агрессор блокировала проведение инспекций судов, а также запретила вывоз зерна из украинского порта "Южный".

17 июля, когда срок действия договоренностей истек, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены. Причиной якобы является то, что условия Кремля "не выполняют".

Украина хочет сохранить "зерновую инициативу"

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова продолжать действие "зерновой сделки", однако для этого нужен ответ Турции и ООН. Так, глава государства направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

Также Зеленский обсудил с генсеком ООН Антонио Гутерришем возможность продлить "зерновое соглашение".