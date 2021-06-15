Кулеба: "Північний потік-2" загрожує не тільки Україні, але й країнам Центральної Європи

Як пояснив Кулеба, російський газопровід дійсно нашкодить українському бюджету, але втрата "важливого інфраструктурного активу" може бути набагато небезпечнішою.

"Необхідність збереження безпеки української газотранспортної системи завжди була стримуючим фактором для запобігання подальшому розширенню російської збройної агресії проти моєї країни. Вилучення цього елементу формули може створити загрозливий безпековий дисбаланс", - пояснив він.

Кулеба наголосив, що мова йде не лише про безпеку України, але й безпеку низки країн Центральної Європи.

"Північний потік-2" порушує європейський принцип диверсифікації, він підриває єдність та переслідує політичні цілі. У разі завершення він створить серйозну загрозу для енергетичної безпеки Європи", - сказав міністр.

Глава українського МЗС наголосив, що варто зберегти транзит газу через України, навіть якщо доведеться отримувати частину імпорту через "Турецький потік".

"Диверсифікація гарантує безпеку поставок, навіть якщо один з кількох маршрутів недоступний. Залежність від одного маршруту, особливо від Російської Федерації, несе значні ризики", - додав Кулеба.