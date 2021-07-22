Кулеба про "Північний потік-2": не ясно, чи готова Росія виконувати зобов'язання

"У нас багато питань про те, як американо-німецька угода здатна знизити ризики, пов'язані з безпекою України і країн Центральної Європи через запуск "Північного потоку-2". Ми розмовлятимемо з США і Німеччиною з цього приводу", - зазначив він.

За його словами, українська сторона завжди говорила, що "Північний потік-2" - це перш за все питання безпеки.

"І ми б хотіли, щоб формулювання в американо-німецькій заяві саме щодо безпеки були сильнішими. Що стосується економічного блоку цієї заяви, то ми вивчаємо все, що там викладено, пропозиції, які зроблені. І ми будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно і детально проаналізуємо те, що запропоновано", - підкреслив Кулеба.

Він також зазначив, що є одна фундаментальна проблема.

"Вона пов'язана з тим, що нам досі незрозуміло, чи готова Росія виконувати свої зобов'язання і свою частину, коли мова йде про енергетичну безпеку України і збереження ролі як транзитної країни. Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі розуміємо, що головним бенефіціаром кризи, який створив "Північний потік-2", є Російська Федерація. Це головне питання, на яке немає відповіді, і над нею необхідно працювати", - додав міністр.