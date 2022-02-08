Кулеба: ми не вважаємо, що Китай сприятиме агресії Росії проти України

Київ не вважає, що Китай сприятиме агресії Росії проти України. Зближення двох країн не є новиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі ток-шоу "Свобода слова".

"Зближення Росії і Китаю не новина. Той документ, на який ви посилаєтеся, не сумніваюся, що в частині НАТО це була ініціатива РФ, щоб підвищити ставки і градус тиску. Але не забувайте, що у Китаю є свої інтереси. Ми не бачимо підстав зараз вважати, що Китай сприятиме російській агресії проти України", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор. Нібито, щоб "не затьмарити" подію.

Ентоні Блінкен заявив, що проведення Олімпіади в Пекіні жодним чином не заважатиме Російській Федерації щодо України. Агресор діятиме відповідно до "розрахунків" Путіна.

Пізніше держсекретар США вказав Китаю на ризики у разі вторгнення Росії в Україну. Це торкнеться світової економіки і безпеки.

У п'ятницю в Пекіні пройшла зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня. За її підсумками лідери РФ і Китаю виступили із заявою, в тому числі по НАТО і "гарантіям безпеки" в Європі.

Детальніше про домовленості Путіна і Сі Цзіньпіня - у матеріалі РБК-Україна.