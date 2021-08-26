Кулеба про літак у Кабулі: надходили погрози, але як такого захоплення не було

Як такого захоплення українського літака в аеропорту Кабула (Афганістан), про який говорив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, не було. Погрози були, але проблеми швидко вирішили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Були погрози нашому літаку, але всі ці проблеми ми вирішили", - зазначив він і уточнив, що жоден літак, який мав вивозити людей з Кабула, не перебував під чужим контролем.

Він також заявив, що Єнін розповів про робочий момент, і "журналісти його підхопили, розкрутили".

"Але як такого захоплення літака не було", - додав Кулеба.