Кулеба рассказал об ожиданиях от завтрашнего заседания Совета Украина-НАТО

На заседании Совета Украина-НАТО завтра в среду, 10 января, украинская сторона надеется на скорые обязательства стран-партнеров по оказанию помощи противовоздушной обороне ВСУ для отражения массированных атак российских оккупантов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины", - отметил он.

Чиновник добавил, что речь идет как о современных системах, так и в отношении боеприпасов для них.

Также Кулеба поблагодарил Украину всем партнерам, которые продолжают предоставлять средства для защиты неба.

На фоне недавних российских воздушных атак, направленных, в частности, на истощение оборонных ресурсов ВСУ, Кулеба просит союзников регулярно направлять боеприпасы для пополнения запасов ПВО.

"Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО", - отметил он

Также Кулеба выразил мнение, что "нашим союзникам имеет смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления противовоздушной обороны Украины уже сейчас".

Совет Украина-НАТО

Напомним, Совет Украина-НАТО - это форум, в рамках которого могут проходить консультации между нашей страной и странами-членами Североатлантического альянса на разных уровнях.

Ключевыми предметами обсуждения таких заседаний являются вопросы безопасности, в частности, война России против Украины.

Завтра в Брюсселе запланировано проведение заседания Совета Украина-НАТО в ответ на недавний рост воздушных атак и массированных ударов со стороны российских захватчиков по украинским городам и гражданским объектам, в результате чего были сотни раненых и погибших.

Массированные удары РФ по Украине

Напомним, 29 декабря 2023 года российские террористы устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 вражеских воздушных целей.

2 января российские оккупанты ночью выпустили 35 дронов-камикадзе по Украине, которые были все сбиты. После этого захватчики уже утром выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробаллистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО 2 января сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

В НАТО тогда отреагировали на ракетный и дроновый террор со стороны российских оккупантов, и решительно осудили удары по мирным городам и гражданским объектам в Украине. В заявлении говорилось, что страны-члены Альянса продолжат укреплять противовоздушную оборону ВСУ.

Добавим, что 8 января ночью и утром российские интервенты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более 50 ракетами разных типов. Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить 26 враждебных целей.