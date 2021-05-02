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Кулеба: Росія створила групу, щоб "завалити" саміт Кримської платформи

Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в Міністерстві закордонних справ РФ діє Група, завданням якої є " завалити" саміт Кримської платформи. Зараз цю ініціативу вже підтримали понад 10 країн світу.

Про це йшлося в ефірі " суботнього інтерв'ю" на каналі "Радіо Свобода".

За його словами, в Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють.

"Я думаю, що не тільки МЗС, а й правозахисники, і журналісти, і громадянське суспільство, якому небайдужа доля Криму - це для всіх нас важливо, щоб кримська платформа стала успіхом. Тим більше, що можемо сказати: в російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт Кримської платформи, що дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, сьогодні глава Євроради Шарль Мішель підтвердив, що візьме участь у саміті Кримської платформи.

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Новини України КримДмитро Кулеба