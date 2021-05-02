Кулеба: Россия создала группу, чтобы "завалить" саммит Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в Министерстве иностранных дел РФ действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы. Сейчас эту инициативу уже поддержали более 10 стран мира.
Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".
По его словам, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют.
"Я думаю, что не только МИД, но и правозащитники, и журналисты, и гражданское общество, которому небезразлична судьба Крыма - это для всех нас важно, чтобы Крымская платформа стала успехом. Тем более, что можем сказать: в российском МИДе действует целая группа, задача которой - "завалить" саммит Крымской платформы, что очень серьезно они воспринимают эту инициативу", - сказал Кулеба.
Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.
Как писало РБК-Украина, сегодня глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что примет участие в саммите Крымской платформы.