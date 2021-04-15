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Підтримка США буде запорукою успіху Кримської платформи, - МЗС

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 22:49
Підтримка США буде запорукою успіху Кримської платформи, - МЗС Фото: Еміне Джапарова, перший заступник глави МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала умову для успішності Кримської платформи. За її словами, ця платформа буде успішною з підтримкою США.

Про це повідомила прес-служба МЗС.

Таку думку представниця МЗС висловила під час розмови з заступницею Державного секретаря США Карою МакДональд. Джапарова подякувала за сьогоднішні санкції США проти Росії в контексті окупації Криму.

"Політико-дипломатичний шлях деокупації Криму передбачає декілька інструментів, серед яких є санкційний тиск. США є однією з провідних держав, яка використовує цей механізм. Кримська платформа має на меті консолідацію міжнародних зусиль, де підтримка США буде запорукою успіху цієї ініціативи", - сказала Джапарова.

Заступниця глави МЗС поскаржилася представниці США на загострення безпекової ситуації біля українського кордону та погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, а також привернула увагу до позбавлення українців права на володіння землею на Кримському півострові.

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Зараз цю ініціативу вже підтримали понад 10 країн світу.

Як писало РБК-Україна, сьогодні глава Євроради Шарль Мішель підтвердив, що візьме участь у саміті Кримської платформи.

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