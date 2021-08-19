Крим перетворюється на авіаносець РФ, - Зеленський

Про це повідолмляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського українським журналістам, опубліковане на сайті ОП.

Президент наголосив, що Росія нарощує кількість озброєння на півострові та зменшує чисельність корінних жителів.

"Поки що Крим виглядає, як авіаносець. Поки що це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації зі щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості - природної, екологічної, туристичної, будь-якої", - зазначив Зеленський.

За його словами, поява Кримської платформи допоможе привернути увагу світової спільноти.

"Треба щодня бити у дзвони. Вважаю, що до появи Кримської платформи не було того дзвона. Є люди, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, куди їм бити та хто це робитиме щоденно, окрім дописів у фейсбуці: "Наш Крим шкода, але нічого, ми повернемося", - додав він.