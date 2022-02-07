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Кулеба: переговори з бойовиками ОРДЛО не передбачені "Мінськом"

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 17:44
Кулеба: переговори з бойовиками ОРДЛО не передбачені "Мінськом" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (фото: Віталій Носач / РБК Украина )
Автор: Дмитро Андрєєв

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з бойовиками ОРДЛО не передбачені мінськими угодами. Глава МЗС підкреслив, що Росія таким чином хоче позбутися статусу сторони конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в ході прес-конференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Я поінформував Бербок про "червоні лінії". Ми не підемо на прямий діалог з так званими "ДНР" і "ЛНР". Це не передбачено мінськими угодами", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що вимагаючи від України прямих переговорів з ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія прагне позбутися статусу сторони конфлікту та перетворити себе на посередника на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав "червоні лінії" для України на переговорах із Росією щодо Донбасу.

Зазначимо, 7-8 лютого з візитом в Україні перебувають глави МЗС Австрії Олександр Шалленберг, Словаччини Іван Корчок, Чехії Ян Липовський та Німеччини Анналена Бербок.

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Дмитро Кулеба ОРДЛО
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