Кулеба: переговори з бойовиками ОРДЛО не передбачені "Мінськом"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з бойовиками ОРДЛО не передбачені мінськими угодами. Глава МЗС підкреслив, що Росія таким чином хоче позбутися статусу сторони конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в ході прес-конференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Я поінформував Бербок про "червоні лінії". Ми не підемо на прямий діалог з так званими "ДНР" і "ЛНР". Це не передбачено мінськими угодами", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що вимагаючи від України прямих переговорів з ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія прагне позбутися статусу сторони конфлікту та перетворити себе на посередника на Донбасі.