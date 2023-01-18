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Кулеба резко ответил Венгрии, желающей вывести девять олигархов РФ из-под санкций

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Предложения Венгрии отменить санкции против девяти соратников российского диктатора Владимира Путина неприемлемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Вместо этого 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по России и ее военному кошельку", - говорится в заявлении.

Кулеба заявил, что суровые санкции следует вводить против ракетной промышленности, беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и информационно-коммуникационных технологий РФ.

Министр призвал вводить новые санкции и против Ирана. В то же время намерения правительства Венгрии исключить из списка санкций ЕС девять российских олигархов он назвал бесполезными.

Напомним, что Венгрия хочет исключить девять российских олигархов из списка санкций ЕС.

Ранее WSJ сообщало, что российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перечислить 1 млрд долларов Украине, чтобы Британия сняла с него санкции.

Кроме того, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены и отрицая обвинения западных правительств в связях с Кремлем.

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Российская ФедерацияВенгрияСанкции против РоссииВойна в Украине