Кулеба про рішення, що рятують обличчя Путіна: що ще має статися, щоб зрозуміли, що це не треба

Однією з причин війни Росії проти України було те, що світові лідери намагалися запропонувати керівнику Кремля Володимиру Путіну рішення, які врятували б його обличчя. Однак, що ще має статися, щоб всі зрозуміли, що Путіну не потрібні такі рішення.

"Однією з причин цієї війни було те, що всі завжди намагалися запропонувати Путіну рішення, яке врятувало б обличчя. Коли Путін почав цю війну, він ясно дав зрозуміти: мені не потрібні рятують обличчя рішення. Я готовий перетнути кордони, вчинити військові злочини для досягнення моїх політичних цілей", - заявив він.

Кулеба підкреслив, що вражений, коли сьогодні знову чує про те, що Путіну доводиться шукати рішення, які рятують обличчя.

"Моє питання до цих людей: що ще має статися, щоб ви зрозуміли, що Путіну не потрібні рятують обличчя рішення? Що він не поважає вас, коли ви пропонуєте йому такі рішення? Путін відкрито збрехав Макрону, що не буде нападати на Україну. Лавров публічно сказав усім. Так Росія принижувала всіх, хто намагався запобігти війні. Коли ті ж люди знову говорять, що не треба принижувати Росію, я не розумію", - заявив міністр.