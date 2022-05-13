Кулеба о решениях, спасающих лицо Путина: что еще должно произойти, чтобы поняли, что это не надо

Одной из причин войны России против Украины было то, что мировые лидеры пытались предложить руководителю Кремля Владимиру Путину решения, которые спасли бы его лицо. Однако, что еще должно произойти, чтобы все поняли, что Путину не нужны такие решения.

"Одной из причин этой войны было то, что все всегда пытались предложить Путину решение, которое спасло бы лицо. Когда Путин начал эту войну, он ясно дал понять: мне не нужны спасающие лицо решения. Я готов пересечь границы, совершить военные преступления для достижения моих политических целей", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что поражен, когда сегодня снова слышит о том, что Путину приходится искать решения, спасающие лицо.

"Мой вопрос к этим людям: что еще должно произойти, чтобы вы поняли, что Путину не нужны спасающие лицо решения? Что он не уважает вас, когда вы предлагаете ему такие решения? Путин открыто солгал Макрону, что не будет нападать на Украину. Лавров публично сказал всем. Так Россия унижала всех, кто пытался предотвратить войну. Когда те же люди снова говорят, что не надо унижать Россию, я не понимаю", - заявил министр.